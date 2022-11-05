Сунак заявил о невозможности правительства решать все проблемы британцев

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Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что государство не в силах решать все проблемы граждан. Он отметил, что сейчас явным приоритетом в его политике является борьба с инфляцией, сообщает Times.

Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста, — сказал Сунак в интервью изданию.

Сунак уже сообщил, что намерен повысить налоги для покрытия дефицита в государственном бюджете в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд). Кроме этого премьер накануне отказался от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали на сере страны, которую обещала построить его предшественница Лиз Трасс.

Также Сунак хочет продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний, против которого выступала Трасс, до 2028 года и повысить его ставку с 25% до 30%. Это, по его мнению, позволит привлечь в бюджет 40 млрд фунтов стерлингов.

Ранее обозреватель The Hill Роберт Брайс написал, что решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов играет на руку президенту России Владимиру Путину. По мнению журналиста, данный запрет также станет серьезным ударом по экономике Соединенного Королевства.