Сунак признался в желании «высказать недовольство» России на G20 Independent: Сунак готов «высказать недовольство» чиновникам из России на G20

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его союзники готовы высказать недовольство любому чиновнику из России на предстоящем саммите G20, который пройдет на Бали. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на представителя британского премьер-министра. По имеющимся данным, претензии касаются спецоперации РФ на Украине.

Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику <...>, присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны, — заявил собеседник издания.

При этом представитель Сунака не стал отвечать на вопрос, будет ли премьер-министр сидеть рядом с Владимиром Путиным на саммите, если российский президент решит посетить мероприятие.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки», запланированном на 15–16 ноября на Бали, посредством видеосвязи. При этом Видодо предположил, что российский лидер и глава Украины Владимир Зеленский оба «приедут, если позволит ситуация».

Источники газеты «Ведомости» сообщили, что президент России, вероятнее всего, откажется от поездки на встречу крупнейший экономик мира. Главу государства на саммите может заменить глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.