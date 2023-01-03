Сунак пообещал Украине новые поставки оружия в ближайшие недели и месяцы

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Риши Сунак

Глава британского правительства Риши Сунак пообещал, что страна начнет новые поставки военной техники Киеву в ближайшие недели и месяцы, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак указал на продолжающуюся поддержку Лондона и напомнил про поставку тысячи зенитных ракет.

Помимо этого, ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя, — говорится в сообщении.

Глава кабмина при этом не стал уточнять тип, количество и стоимость передаваемого вооружения Киеву. С момента начала специальной операции Великобритания поставила Украине оружие на $3,6 млрд.

Исследовательская служба Конгресса США ранее подготовила сводку по решению Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, где сказано, что в будущем данный шаг чреват проблемами и рисками. Батарея Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики могут быть взяты у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. В этом случае, полагают эксперты, на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски». Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может стать препятствием для циклов подготовки и модернизации.