Сунак обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие» Премьер Британии Сунак: странам мира следует увеличить производство продуктов питания

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Риши Сунак

В преддверии саммита G20 премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны мира по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы. Также он обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие». Свое видение ситуации политик привел в статье для газеты The Telegraph.

В материале Сунак отметил, что конфликт на Украине «усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». Он подчеркнул, что две трети членов «Группы двадцати» в настоящее время имеют инфляцию на уровне выше 7%.

Также премьер заявил о необходимости оказывать поддержку «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой», в связи с чем отметил помощь народу Украины и меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира.

Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генерального секретаря ООН в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки, — заявил Сунак.

Также он подчеркнул необходимость скорейшего перехода от зависимости от энергоносителей «из таких стран, как Россия».

Ранее Сунак говорил, что планирует подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Премьер-министр отмечал, что Россия якобы совершила разрушительные действия в отношении международного сотрудничества. Он добавлял, что будет работать вместе с союзниками, чтобы добиться ощутимого прогресса в разрешении экономических проблем.

В этой связи читатели The Telegraph возмутились угрозами премьера Великобритании Риши Сунака в адрес российского президента Владимира Путина. Британцы в комментариях решили, что таким образом премьер доказывает свою лояльность Вашингтону.