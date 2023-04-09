Сунак и Байден встретятся в годовщину «Соглашения Страстной пятницы»

Фото: White House/Global Look Press

Джо Байден и Риши Сунак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 11 апреля посетит Белфаст, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает пресс-служба канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Как передает ТАСС, визит американского лидера будет приурочен к 25-й годовщине подписания Белфастского соглашения, или «Соглашения Страстной пятницы», которое положило конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

«Соглашение Страстной пятницы» стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут создавать лучшее будущее для Северной Ирландии. Именно это обещание лучшего будущего, которое мы дали всем в Северной Ирландии, и станет для меня пищей для размышлений в ближайшие дни, — говорится в заявлении Сунака.

Он назвал своей обязанностью как премьер-министра Соединенного Королевства выполнение «этого обещания».

Байден прибудет в столицу Северной Ирландии во вторник вечером. Сама встреча Байдена и Сунака пройдет 12 апреля. Американский лидер отметил, что очень гордится своим ирландским происхождением, а также ролью Соединенных Штатов в подписании мирного соглашения.

Как пишут СМИ, Сунак может использовать визит Байдена для привлечения долгосрочных инвестиций в Великобританию.

Ранее с Байденом случился конфуз во время поздравления нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Глава государства не только перепутал слоги в фамилии бывшего руководителя Минфина королевства, но и неверно поставил ударение в его имени. При этом Байден отметил важность того факта, что потомок иммигрантов из Индии впервые смог занять высший политический пост в Великобритании.