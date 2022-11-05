Sun: на Украине убит австралийский снайпер по прозвищу «Ниндзя»

Фото: Соцсети

Тревор Кьелдал

40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал по прозвищу «Ниндзя» был застрелен на Украине во время выполнения боевого задания, сообщает The Sun. Авторы публикации уточняют, что австралиец проходил службу в 49-го отдельном стрелковом батальоне Вооруженных сил Украины «Карпатская Сечь». Другие подробности инцидента не приводятся.

По данным издания, Кьелдал получил огнестрельное ранение в голову еще в июле, однако позже выздоровел и уже в сентябре вернулся на передовую. Незадолго до смерти он признался, что безумно хочет помочь Украине в ходе проведения боевых действий.

Украина была в беде, им нужны были люди, чтобы прийти и помочь, поэтому мы пришли и помогли, — сказал Кьелдал.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии призвало граждан не ездить на Украину и не принимать участие в боевых действиях.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные в ходе военной операции на Украине обнаружили отряд иностранных наемников в лесной зоне и нанесли удар по их позициям. Также военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.