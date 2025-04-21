Султан Омана прибыл в Россию

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Хайсам бен Тарек Аль Саид

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву, сообщает ТАСС. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2.

Отмечается, что султана сопровождает высокопоставленная делегация. Его визит связан с 40-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Маскатом.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана. Встреча состоится во вторник, 22 апреля, в Москве.

Во время диалога стороны планируют обсудить ключевые направления развития двусторонних отношений. В повестку включены торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные вопросы. Отдельное внимание будет уделено текущей международной и региональной обстановке.

До этого Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в энергетической сфере, а также актуальные вопросы международной повестки, в частности российско-американский диалог. Особое внимание стороны уделили предстоящему празднованию 80-летия Победы, в котором казахстанский лидер примет участие.