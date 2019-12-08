https://static.news.ru/photo/285792fe-19bc-11ea-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Кабус бен Саид Фото: Zhang Ning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Султан Омана Кабус бен Саид приехал с частным визитом в Бельгию, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что свита султана забронировала все номера класса люкс в самой дорогой гостинице пригорода Брюсселя Лувена.

Как передаёт РИА Новости, МИД Бельгии отреагировал на публикации и озвучил цель визита 79-летнего оманского правителя. Ведомство выпустило специальное обращение, где уверяет, что султан должен пройти «серию медицинских осмотров».

Султан Кабус бен Саид взошёл на престол в 1970 году. Он является первым и пока единственным правителем в истории современного Омана.

В сентябре правительство Ирана приняло решение отменить визы для подданных оманской монархии, сообщал NEWS.ru. Решение было принято на фоне ухудшившихся отношений между Тегераном и Маскатом.