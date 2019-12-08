Султан Омана Кабус бен Саид приехал с частным визитом в Бельгию, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что свита султана забронировала все номера класса люкс в самой дорогой гостинице пригорода Брюсселя Лувена.
Как передаёт РИА Новости, МИД Бельгии
Султан Кабус бен Саид взошёл на престол в 1970 году. Он является первым и пока единственным правителем в истории современного Омана.
В сентябре правительство Ирана приняло решение отменить визы для подданных оманской монархии, сообщал NEWS.ru. Решение было принято на фоне ухудшившихся отношений между Тегераном и Маскатом.
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