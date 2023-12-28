Сухогруз подорвался на мине в Черном море ВСУ: в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы

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Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины в Telegram-канале. Корабль двигался по продвигаемому Киевом альтернативному зерновому коридору.

В Черном море произошел подрыв на <...> морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, — говорится в публикации.

Отмечается, что после происшествия судно потеряло управление, на борту возник пожар. В результате ЧП пострадали двое моряков. К балкеру направлены буксиры для доставки в порт.

В ноябре торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения у берегов Украины. По данным источника в украинском правительстве, вероятно, оно подорвалось на плавучей морской мине. Сухогруз Georgia под флагом Либерии, груженный пшеницей, вышел из порта Южный неподалеку от Одессы, после чего потерпел аварию в открытом море. Менеджером судна указана греческая компания Seagate Navigation.

До этого замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол заявил, что украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале специальной военной операции.