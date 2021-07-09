Суэцкий канал заработал в прошлом году $5,84 млрд

Суэцкий канал в прошлом году побил рекорд по заработку. С кораблей было собрано $5,84 млрд, сообщает РИА Новости.

Глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа рассказал, что за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Статистика говорит о 9763 судах, что на 217 единиц больше, чем в прошлом году.

Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиардами долларов в течение 2019/2020 финансового года, — цитирует его агентство.

Рабиа добавил, что этому способствовала и гибкая ценовая политика администрации, которая предоставляла скидки для судов, перевозящих СПГ, автомобили, контейнеровозов и сухогрузов.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.