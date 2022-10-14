Судоходство в Босфоре восстановлено после происшествия с сухогрузом TPT: судоходство в Босфоре восстановлено после происшествия с сухогрузом

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Движение в Босфорском проливе восстановлено после инцидента с сухогрузом. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

Ранее сообщалось, что Босфорский пролив закрыт для движения судов. Причиной стала авария сухогруза.

По информации телеканала, причиной перекрытия движения в проливе стало 190-метровое судно Annita. Оно следовало из турецкого порта Тузла на российский Кавказ, на сухогрузе произошла поломка двигателя.

К аварийному судну были оперативно направлены два буксира и катер с лоцманом. В настоящее время сухогруз бросил якорь в безопасном месте.

3 сентября сообщалось, что движение судов в Босфорском проливе приостанавливали из-за неисправности сухогруза, следовавшего на Украину. 107-метровое судно Briza бросило якорь в районе Кандилли. Позднее движение в проливе восстановили.

В августе сообщалось, что на выходе из Босфора в Черное море на сухогрузе Sun Unicorn под флагом Палау, который следовал в Россию, произошла механическая поломка. Судно было отбуксировано в безопасный район для выяснения причин неисправности и ремонта.