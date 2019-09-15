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Транспортное судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8), зашедшее в Чёрное море, направляется в Грузию. Информация об этом следует из данных мониторинга международной системы AIS.

Утром 16 сентября USNS Yuma может зайти в один из грузинских портов, предположительно, в Поти, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее корабль в третий раз за год зашёл в акваторию Чёрного моря. Это экспедиционный транспорт, вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США.

Сразу после захода за его передвижением начали следить в Черноморском флоте РФ.