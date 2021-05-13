Судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса

https://static.news.ru/photo/4d627a70-b423-11eb-be13-96000091f725_660.jpg Фото: IOM - UN Migration/facebook.com

У берегов Туниса после крушения затонуло судно с незаконными мигрантами. Погибли 17 человек. Об этом сообщает ливийское отделение Международной организации по миграции (МОМ).

Причины происшествия не называются.

По данным МОМ, судно два дня назад вышло из ливийского порта Зувара. Организация призывает государства региона вернуть поисково-спасательные суда для спасения людей.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единая государственная единица. В настоящее время там царит двоевластие. Также Ливия превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся добраться до Европы.

Ранее три лодки почти с 130 нелегальными мигрантами на борту пропали в международных водах Средиземного моря. В европейской гуманитарной организации SOS Mediterrane полагают, что лодки потерпели крушение, а люди утонули.