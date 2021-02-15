Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/fc3e090c-6f7b-11eb-aa41-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, приостановленную ранее непогодой. Об этим свидетельствуют данные ShipTracking.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

12 февраля NEWS.ru писал, что судно «Фортуна», которое занимается строительством газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании, остановило все работы.

Работы были прекращены из-за погодных условий и сильного шторма. Укладку труб планируется возобновить на следующей неделе. Подчёркивается, что задача — завершить укладку газопровода до конца 2021 года.