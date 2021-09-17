Международный суд: Баку и Ереван нашли новую арену противостояния

Азербайджан и Армения задействовали Международный суд (МС) ООН, чтобы разобраться во взаимных обвинениях в расовой дискриминации. Сначала в Ереване обвинили соседей в массовых убийствах и пытках. Азербайджанская сторона не стала игнорировать ситуацию и подала иск, напомнив обо всех последствиях изгнания азербайджанцев «из своих домов в результате армянской агрессии». Оба иска базируются на положениях Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 года.

Официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева раскрыла претензии Баку к Еревану. Более 1 млн азербайджанцев были принудительно изгнаны из своих жилищ, а ряд городов республики был «полностью стёрт с лица земли», сообщила она.

После прекращения незаконной оккупации Арменией части наших территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности, — пояснила дипломат.

Штаб-квартира ООН dam.media.un.org

В Баку посетовали, что даже заключение мирного соглашения по Карабаху не сподвигло Армению разрешить азербайджанским гражданам вернуться в прежние места проживания. Кроме того, Абдуллаева напомнила, что Ереван, который минировал освобождённые территории, даже отказался предоставить Азербайджану все соответствующие карты, чтобы обезопасить мирное население.

Справедливость может быть восстановлена только в международных инстанциях, следует из заявления официального представителя дипломатического ведомства.

Импульс для разбирательства

Первой в Международный суд ООН обратилась с иском армянская сторона. Инстанция сообщила об этом 16 октября. В иске утверждается, что «Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации», которая, согласно этим оценкам, выражалась в том числе в массовых убийствах и в пытках. Заявление гласит, что все эти эпизоды «вышли на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года», когда Азербайджан якобы «вновь совершил грубые нарушения конвенции». Но и завершение боевых действий по итогам ноябрьских договорённостей не повлияло на ситуацию, считают в Ереване.

Gevorg Ghazaryan/XinHua/Global Look Press

Азербайджан продолжил осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских узников войны, заложников и других заключённых лиц, — говорится в иске.

На основании всех обвинений Ереван надеется, что суд ООН признает Баку виновным в нарушении ICERD. Отдельно в иске упоминается требование применить некие «временные меры» в отношении Азербайджана, чтобы обеспечить соблюдение прав Армении и армянских граждан, предотвратив усугубление противоречий между странами.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов в разговоре с NEWS.ru отметил, что отношения между Арменией и Азербайджаном остаются бесперспективными. По его мнению, соответствующие инстанции рассмотрят обращения обеих стран, но ситуация крайне непростая.

Я считаю, что гораздо было бы правильнее и логичнее, если бы Армения обратилась с просьбой к Азербайджану о создании какого-либо диалога, какой-либо площадки, на которой обе страны без каких либо посредников, без России, Турции, Ирана, Европы, кого-либо ещё, смогли бы друг с другом договориться и высказать друг другу взаимные претензии. И вот в рамках обмена мнениями и мыслями могли бы к чему-то прийти. Фархад Ибрагимов политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

Тупиковая ситуация

Однако обращение в международные инстанции совсем не гарантирует того, что стороны смогут отстоять свои интересы. С точки зрения международного права 44-дневная война, разгоревшаяся в 2020 году в Карабахе, привлекла внимание специалистов и международных организаций главным образом в том, что касается совершения военных преступлений. В частности, на протяжении всех боевых действий остро стоял вопрос о применении запрещённых вооружений.

Как свидетельствуют оценки западных исследователей, появление новых обвинений в сфере прав человека, тем более когда они касаются такого чувствительного вопроса как расовая дискриминация, ставит перед ключевыми глобальными игроками и международными структурами дилемму о целесообразности вмешательства. В такой ситуации необходимы действия, а не декларативная приверженность защите прав граждан.

Tofik Babayev/XinHua

Однако в связи с тем, что международные инстанции чаще всего зависят от политической воли ключевых государств-членов, их способность действовать в кризисных ситуациях во многом зависит от конъюнктуры, говорят исследователи. Политизированность подобных вопросов, к примеру, показало решение администрации президента Джо Байдена признать события прошлого века в Османской империи армянским геноцидом.

Кроме того, однозначное решение международных инстанций в том, что касается взаимных обвинений Армении и Азербайджана, создаёт прецедент для других постсоветских конфликтов в будущем. Не исключено, что им будет проще самоустраниться.