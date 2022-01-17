Судье стало плохо на заседании по делу Порошенко

Судье, рассматривающему меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, стало плохо. В суд вызвали скорую помощь. Об этом сообщил «24 канал». Подробностей состояния судьи пока нет. В МВД уточнили детали по делу Порошенко, отметив, что бывший президент находится в списке лиц, разыскиваемых на Украине.

Как свидетельствуют данные на сайте украинского МВД, в разделе «Розыск» размещена анкета Порошенко, где он указан как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Самому политику было скучно ждать решения судьи, которому позже стало плохо , по делу о предварительном заключении на время рассмотрения обвинения в госизмене и он уснул в зале суда. Видео опубликовало РИА Новости. Порошенко вздремнул прямо во время речи своего адвоката.

Ранее стало известно, что прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта. Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене 20 декабря 2021 года.