Судье стало плохо на заседании по делу Порошенко

Судье, рассматривающему меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, стало плохо. В суд вызвали скорую помощь. Об этом сообщил «24 канал». Подробностей состояния судьи пока нет. В МВД уточнили детали по делу Порошенко, отметив, что бывший президент находится в списке лиц, разыскиваемых на Украине.
Как свидетельствуют данные на сайте украинского МВД, в разделе «Розыск» размещена анкета Порошенко, где он указан как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».
Самому политику было скучно ждать решения судьи, которому позже
Ранее стало известно, что прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта. Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене 20 декабря 2021 года.