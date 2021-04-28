Судан приостановил соглашение с Россией о создании морской базы

Судан приостанавливает действие соглашения с РФ о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
По данным телеканала, соглашение было подписано Москвой «с прежним режимом». В этой связи оно было
О том, что РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, стало известно в декабре 2020 года. Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, её увеличение возможно по согласованию с Суданом.
Срок действия соглашения — 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды.
В апреле 2019 года в Судане произошёл военный переворот. Армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.
Ранее сообщалось, что в Судане во время тренировочного полёта разбился военный вертолёт. Экипаж катапультировался до столкновения вертолёта с землёй. Инцидент произошёл на авиабазе Кенана в штате Голубой Нил, где проходят обучение студенты Суданского военного колледжа. Причины крушения не называются.