Судан приостановил соглашение с Россией о создании морской базы

https://static.news.ru/photo/68f72ba4-a862-11eb-b86d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: oreanda.ru

Судан приостанавливает действие соглашения с РФ о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, соглашение было подписано Москвой «с прежним режимом». В этой связи оно было приостановлено «до утверждения законодательным органом». О результатах российская сторона будет уведомлена позднее.

О том, что РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, стало известно в декабре 2020 года. Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, её увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения — 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды.

В апреле 2019 года в Судане произошёл военный переворот. Армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Судане во время тренировочного полёта разбился военный вертолёт. Экипаж катапультировался до столкновения вертолёта с землёй. Инцидент произошёл на авиабазе Кенана в штате Голубой Нил, где проходят обучение студенты Суданского военного колледжа. Причины крушения не называются.