Экс-госсекретарь США Майк Помпео пройдет свидетелем по делу Ассанжа

Фото: Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Бывший госсекретарь и экс-глава ЦРУ Майк Помпео был приглашен судом Испании в качестве свидетеля по делу о якобы имевших место в 2017 году планах американского правительства по похищению и убийству создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает испанская газета ABC. Источники газеты сообщили, что повестка Помпео была отправлена в июне и он может принять участие по видеосвязи.

Судья Национального суда Сантьяго Педрас согласился вызывать в качестве свидетеля Майка Помпео, чтобы он объяснил, был ли у разведывательного управления и американского правительства при [бывшем президенте США] Дональде Трампе в 2017 году план по похищению и убийству Ассанжа, — говорится в сообщении.

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Если это случится, Ассанж получит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.

Власти США обвиняют основателя WikiLeaks в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны. Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.