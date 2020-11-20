Суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство РФ по делу ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/5b9cec9a-2bc7-11eb-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России приостановлено на два года в связи с разбирательством в Гааге. Соответствующее постановление вынесла судья Берил Хауэлл.

Судебные прения продолжаются с 2005 года. Компании-акционеры ЮКОСа обратились в гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Истцы утверждали, что РФ нарушила их права как иностранных инвесторов. Лишь в 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам было присуждено $50 млрд.

Россия обжаловал вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году. Однако в феврале 2020 года Апелляционный суд опять поддержал истцов и увеличил сумму компенсации до $57 млрд. РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах.

Пока идёт это рассмотрение, слушания в суде Вашингтона отложены до 18 ноября 2022 года. Судебный процесс в Штатах переносится уже не в первый раз. Примечательно, что четыре года назад разбирательство было приостановлено по аналогичной причине, когда этого требовали акционеры ЮКОСа. Теперь же суд пошёл навстречу России и отложил слушания по её ходатайству. Судья Хауэлл считает, что это в интересах правосудия.

Ходатайство Российской Федерации о приостановлении рассмотрения этого дела удовлетворяется. <...> Сторонам предлагается совместно представить доклад, информирующий о результатах судопроизводства в Нидерландах, — говорится в постановлении американской инстанции.

Вынося решение в пользу России, судья учла заявление о том, что «вынужденная выплата более $50 млрд обременит РФ». Хауэлл назвала это значимым аргументом.

Ранее NEWS.ru писал, что минюст России обратился в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений, вынесенных ранее по искам бывших акционеров ЮКОСа. Речь идёт о последнем решении Апелляционного суда Гааги от февраля 2020 года, когда судебные власти Нидерландов вновь встали на сторону экс-акционеров ЮКОСа и постановили не только взыскать с России $50 млрд, но и насчитали пени в размере $7 млрд.