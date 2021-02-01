Суд в Нидерландах получил ответ «Алмаз-Антея» по делу МН-17

https://static.news.ru/photo/af449b26-648f-11eb-b09d-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Судья в Нидерландах сообщил о прогрессе в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Следствие получило письменный ответ от российского «Алмаз-Антея» по делу.

Отмечается, что 1 февраля возобновились слушания по делу о крушении MH17. Они проходят в судебном комплексе Схипхол, сообщает РИА Новости.

Суд отмечает следующее: ответ российского «Алмаз-Антея» на отчёты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения рейса MH17 был получен 18 января, — цитирует агентство сообщение судьи.

Также следственные органы Нидерландов считают, что к апрелю могут быть завершены допросы экспертов «Алмаз-Антея», а также экспертов Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.