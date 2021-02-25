Суд в Ницце частично удовлетворил иск России о возвращении церковных земель

https://static.news.ru/photo/56cd94ac-778b-11eb-8448-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Ниццы признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. Об этом сообщила помощник по юридическим вопросам посла РФ во Франции Екатерина Копылова.

Судья постановила присудить России три участка вокруг собора, — цитирует ТАСС дипломата.

Она добавила, что в то же время суд сохранил право собственности за культовой ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города «по праву приобретательной давности».

Копылова добавила, что российская сторона изучит возможность обжалования данного решения. Она не исключила подачу апелляции и местной ассоциацией, потому что она якобы также не удовлетворена исходом процесса.

Ранее патриарший экзарх Юго-Восточной Азии Сергий заявил, что Русская православная церковь считает необходимым построить новый православный собор в Бангкоке. Это нужно в связи с образованием Таиландской епархии. Помимо этого, по его словам, необходимо наладить систему подготовки священнослужителей и решить вопрос о расширении влияния православия в Юго-Восточной Азии. Он отметил, что в РПЦ будут «об этом думать», и сообщил о намерении патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить королевство, писал NEWS.ru.