Суд в Киеве обязал Генпрокуратуру расследовать дело Байдена

https://static.news.ru/photo/c48f5e5c-9b69-11ea-8067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины расследовать возможное вмешательство бывшего вице-президента США и действующего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в деятельность Генпрокуратуры в 2016 году.

Суд указал на обстоятельства, указывающие на возможное нарушение статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов. Уголовное производство против Байдена начато 24 февраля 2020 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на единый реестр судебных решений.

По информации издания, суд потребовал расследовать обстоятельства отставки генпрокурора Виктора Шокина, которая якобы произошла после начала расследования против компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились записи якобы разговоров между Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в которых американский чиновник связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Шокина. Порошенко назвал записи подделкой.