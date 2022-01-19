Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

Киевский суд избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Экс-главу государства обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу. Трансляция c заседания суда велась в эфире украинских телеканалов.

Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Порошенко <...> меру пресечения в виде личного обязательства, — сказал судья Алексей Соколов.

Комментируя вердикт суда, Порошенко заявил, что пока рано праздновать победу, так как «безумный сценарий» президента Украины Владимира Зеленского ещё не окончен.

Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата ещё не закончился, — сказал Порошенко.

Согласно приговору суда, экс-президент Украины также должен оставаться в городе, где зарегистрирован, проживает или пребывает, ещё ему необходимо воздерживаться от посещения определённых мест и общения с лицами, круг которых определяет суд. Контроль за исполнением обязательств осуществляет прокурор. В случае их нарушения Порошенко могут избрать более строгую меру пресечения и выписать штраф.

В отношении Порошенко рассматривалось уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Перед заседанием суда собрались сторонники бывшего украинского лидера. В результате начались столкновения с правоохранителями и полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.