Суд в Гааге впервые получил показания свидетелей запуска ракеты по MH17

https://static.news.ru/photo/45a8d3fa-c874-11eb-b7fc-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 впервые заслушал показания людей, видевших как ракета из зенитно-ракетного комплекса «Бук» была направлена в сторону самолёта. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Свидетелей допрашивали представители Международной следственной группы (JIT) и следственный судья. Восемь человек утверждают, что слышали пуск ракеты около населённого пункта Снежное, который контролировался самопровозглашённой Донецкой народной республикой (ДНР). Три человека заявляли, что находились в районе пуска ракеты.

Обозначенный как Х48 свидетель в своих показаниях сообщил, что незадолго до крушения пассажирского лайнера находился на блок-посту у села Первомайское. Мимо него проехала военная машина с зелёными ракетами, которая скрылась за деревьями, около картофельного поля. Через некоторое время свидетель услышал грохот и свист, а затем увидел белый след. Он утверждает, что через мгновение раздался взрыв и на землю упали обломки самолёта. По его словам, военная машина поехала обратно. На ней отсутствовала одна ракета из верхней части.

7 июня окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу дела о крушении Boeing. Обвиняемыми проходят бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) и его подчинённые Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Их обвиняют в доставке ЗРК «Бук» из России на территорию Украины.