Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор сербскому генералу Младичу

https://static.news.ru/photo/923df166-c868-11eb-ad9e-96000091f725_660.jpg Ратко Младич (архивное фото) Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционная комиссия трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор 79-летнему генералу Ратко Младичу, который командовал армией Республики Сербской в ходе военного конфликта в Боснии с 1992 по 1995 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении, — говорится в решении.

При этом бывший военный не был признан виновным в геноциде против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины. На суде вместе с генералом из команды защитников могла присутствовать лишь юридический советник Пета-Луаз Баго. Родственники Младича не соглашались с датой заседания, считая её поспешной.

Младич 16 лет скрывался от международного правосудия. Сербские власти арестовали его в 2011 году. 22 ноября 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному тюремному заключению за преступления против человечности, геноцид и нарушение законов и обычаев войны. Сын Младича считает этот приговор несправедливым.

В марте 2020 года у экс-командующего армией боснийских сербов возникли проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него в кишечнике опухоль, которая могла перерасти в злокачественную. Заключённому сделали операцию, она прошла успешно.