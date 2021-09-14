Суд в Чехии постановил взять под стражу задержанного россиянина

Городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу российского гражданина Александра Франчетти, задержанного 12 сентября в Чехии по запросу Украины. Прямо в зале суда адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Заседание суда прошло в закрытом формате. На нём присутствовала заведующий консульским отделом посольства РФ в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. В настоящий момент россиянин переведён в пражскую тюрьму Панкрац.

Ранее стало известно, что Франчетти был задержан в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Один из организаторов «Крымской весны» Ян Гагин заявил, что Россия не оставит без внимания предательское поведение чешской стороны, которая по требованию Украины задержала человека, поддерживающего русский Крым. Чехи должны готовиться к тому, что русские будут «путешествовать по Европе на танках», отметил он.

Ранее Украина запросила выдачу задержанного. Накануне представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжение деструктивной политики Праги в отношении Москвы приведёт к дальнейшей деградации отношений.