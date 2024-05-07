Суд в Аргентине рассматривает дело об экстрадиции россиянина на Украину В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

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В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, сообщил ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар. Сроки рассмотрения дела пока неизвестны.

Началось рассмотрение дела. Сегодня мы подаем наши доказательства и указываем на особые обстоятельства — запрос на политическое убежище, начатый процесс получения гражданства, преследование на основании гражданства, — объяснил юрист.

По словам Рубилара, решение об экстрадиции с предоставлением статуса беженца не сможет быть исполнено. Документы по запросу о защите для россиянина Национальная комиссия по делам беженцев уже приняла.

Юрист отметил, что у его возникли проблемы при подготовке судебных документов. Отказалась выполнять работу судебный переводчик. По словам Рубилара, она родом с Украины, и не пыталась скрывать неприязнь.

Гражданин России был задержан в Аргентине по запросу Украины 30 января. Он приехал в страну с семьей на отдых. Российское посольство подтвердило эту информацию 1 февраля. Рубилар уточнил, что Украина добивается выдачи Чуркина в связи с обвинениями в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Ранее окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, арестованного в августе прошлого года. Его задержали по запросу американских властей, которые обвинили мужчину в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники. Сам Петров порадовался решению суда, отметив, что будет бороться за свою свободу дальше.