Суд Украины решил конфисковать яхту, якобы принадлежащую Медведчуку

Лычаковский районный суд Львова вынес решение в отношении арестованной в Хорватии яхты, которая, как утверждает следствие, принадлежит оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку. Плавсредство должно быть передано в распоряжение государственного агентства, сообщило издание «Украинская правда», пишет ТАСС.

По сведениям издания, суд потребовал передать арестованную яхту Royal Romance, которая на данный момент находится в хорватском порту Риека, в распоряжение украинского Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Власти Хорватии наложили временный запрет на использование трёх яхт, которые принадлежат лицам, якобы имеющим связи с людьми, входящими в санкционный список Европейского союза. Среди яхт якобы оказалось и судно, принадлежащее экс-главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Ранее украинский суд разрешил арестовать оппозиционера. Ему инкриминируют подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Украинские власти приняли меры по международному розыску Медведчука.