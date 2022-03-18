Суд Украины разрешил арестовать Виктора Медведчука

Украинский суд разрешил арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, сообщили РИА Новости со ссылкой на публикацию в Facebook сообщения Госбюро расследований Украины (ГБР).

Суд разрешил арест Медведчука, — говорится в сообщении.

В начале октября 2021 года украинские правоохранительные органы предъявили Медведчуку новые обвинения в госизмене. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили его причастность к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах. Он назвал возбуждённое против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму фальсификацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Меру пресечения в виде личного обязательства не покидать Киев без ведома следствия, прокуратуры и суда, а также являться по каждому их требованию Медведчук назвал безосновательной. По его мнению, решение Печерского суда Киева о её избрании незаконно.