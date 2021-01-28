Суд США подтвердил экстрадицию пособников побега Карлоса Гона

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Прошение о пересмотре октябрьского решения Госдепартамента США об экстрадиции предполагаемых организаторов побега из Японии экс-руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отклонила судья окружного суда Массачусетса Индира Тальвани.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, адвокаты Питера Тейлора и его отца Майкла настаивали на отмене передачи двух американских граждан властям Японии. Защита мотивировала это тем, что их клиенты могут подвергнуться пыткам, что повлечёт проблемы со здоровьем.

Судья, признавая вероятность негативных условий содержания в тюрьме и возможность несоответствия судебного процесса в Японии американским стандартам, всё же не сочла их решающими и посчитала, что они не повлекут за собой «тяжёлую физическую или психологическую боль или мучения».

Постановление окружного суда Бостона о том, что отец и сын Тейлоры подлежат выдаче японским властям, было вынесено 4 сентября 2020 года. Запрос на экстрадицию американских граждан токийская прокуратура произвела 3 июля. Мужчины подозреваются в организации побега Карлоса Гона из Японии. Об этом писал NEWS.ru.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых нарушениях. По версии следствия, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 годы. Кроме этого, ему инкриминируют и ряд других эпизодов.