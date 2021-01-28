Суд США подтвердил экстрадицию пособников побега Карлоса Гона

Прошение о пересмотре октябрьского решения Госдепартамента США об экстрадиции предполагаемых организаторов побега из Японии экс-руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отклонила судья окружного суда Массачусетса Индира Тальвани.
Как
Судья, признавая вероятность негативных условий содержания в тюрьме и возможность несоответствия судебного процесса в Японии американским стандартам, всё же не сочла их решающими и посчитала, что они не повлекут за собой «тяжёлую физическую или психологическую боль или мучения».
Постановление окружного суда Бостона о том, что отец и сын Тейлоры подлежат выдаче японским властям, было вынесено 4 сентября 2020 года. Запрос на экстрадицию американских граждан токийская прокуратура произвела 3 июля. Мужчины подозреваются в организации побега Карлоса Гона из Японии. Об этом писал NEWS.ru.
Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых нарушениях. По версии следствия, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 годы. Кроме этого, ему инкриминируют и ряд других эпизодов.