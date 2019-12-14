https://static.news.ru/photo/d915ec70-1e4f-11ea-82b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Гражданин РФ, 51-летний Вадим Корягин, был обвинён Окружным судом Сингапура в финансовых махинациях по 30 эпизодам. Вместе с россиянином фигурантами по делу проходят четыре местных бизнесмена. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщают сингапурские СМИ.

Следствие предполагает, что Корягин содействовал предпринимателям в том, чтобы незаконным путём изъять крупные средства от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Граждане Сингапура, подозреваемые в махинациях, скрывали от указанных финансовых структур информацию о конечных бенефициарах.

Исходя из предварительных данных, россиянин и бизнесмены совершали преступления в период с апреля 2014-го по май 2016-го. Сумма принесённого ущерба не уточняется.

Каждый из эпизодов, по которым обвиняется Корягин, предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает The Straits Times.

Как ранее передавал NEWS.ru, Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского, одного из ключевых фигурантов дела экс-главы столичного главка СК РФ Александра Дрыманова. Смычковского задержали в столице Великобритании в начале декабря.