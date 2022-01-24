Суд разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США, говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter. Апелляционная жалоба была подана в конце прошлого года.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил от Высокого суда Великобритании разрешение на подачу апелляции в Верховный суд, — говорится в сообщении.

Апелляцию США об экстрадиции Ассанжа Высокий суд Лондона удовлетворил 10 декабря. Он постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, что окружной судья должен направить его государственному министру, который примет решение об экстрадиции. При этом Ассанж остаётся под стражей.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ранее стало известно, что основатель WikiLeaks перенёс инсульт в тюрьме. С 2019 года Ассанж находится под стражей в лондонской тюрьме Белмарш. Ему стало плохо во время выступления в Высоком суде Лондона.