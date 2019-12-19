https://static.news.ru/photo/54b5c372-c1f4-11e9-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker.com/Global Look Press

Верховный суд Канады подтвердил канадское подданство двух сыновей бывших российских агентов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой.

Александр и Тимоти Вавиловы, которые родились в Канаде в 1990-е годы, являются гражданами этой страны, постановил Федеральный апелляционный суд.

В 2018 году власти Канады инициировали процесс, направленный на аннуляцию канадского паспорта Александра Вавилова. Основанием для этого они называли следующий факт: если молодой человек родился на территории Канады, это не значит, что он обязательно может претендовать на гражданство, так как его родители работали на другое государство, сообщает телерадикорпорация Канады CBC.

Российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые являются родителями Александра и Тимоти, приехали в Канаду в 1980-е годы. Они работали на разведывательную сеть, действовавшую в Северной Америке.

В июне 2010 года власти США арестовали десятерых агентов по подозрению в шпионаже в пользу России. Среди них были Безруков и Вавилова, а также Анна Чапман, Ричард и Синтия Мёрфи, Хуан Лазаро и др. Вскоре после ареста их обменяли на учёного Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осуждённых в России за шпионаж.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктория Скрипаль не верит в слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отказе её дяди встречаться с представителями посольства России в Лондоне, не понимая их логику в представленной ситуации. Она призвала родственников открыто высказать российской стороне свои обвинения в их отравлении, а также позаботиться о пожилой матери Сергея Скрипаля.