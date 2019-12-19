Верховный суд Канады подтвердил канадское подданство двух сыновей бывших российских агентов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой.
Александр и Тимоти Вавиловы, которые родились в Канаде в 1990-е годы, являются гражданами этой страны, постановил Федеральный апелляционный суд.
В 2018 году власти Канады инициировали процесс, направленный на аннуляцию канадского паспорта Александра Вавилова. Основанием для этого они называли следующий факт: если молодой человек родился на территории Канады, это не значит, что он обязательно может претендовать на гражданство, так как его родители работали на другое государство,
Российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые являются родителями Александра и Тимоти, приехали в Канаду в 1980-е годы. Они работали на разведывательную сеть, действовавшую в Северной Америке.
В июне 2010 года власти США арестовали десятерых агентов по подозрению в шпионаже в пользу России. Среди них были Безруков и Вавилова, а также Анна Чапман, Ричард и Синтия Мёрфи, Хуан Лазаро и др. Вскоре после ареста их обменяли на учёного Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осуждённых в России за шпионаж.
Ранее NEWS.ru писал, что Виктория Скрипаль не верит в слова посла Великобритании в России Лори Бристоу об отказе её дяди встречаться с представителями посольства России в Лондоне, не понимая их логику в представленной ситуации. Она призвала родственников открыто высказать российской стороне свои обвинения в их отравлении, а также позаботиться о пожилой матери Сергея Скрипаля.
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