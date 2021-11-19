Суд присяжных в США оправдал мужчину, убившего двух человек

Суд присяжных в США признал невиновным по всем пунктам обвинения Кайла Риттенхауса, который ранил одного и застрелил двух человек во время протестов 2020 года. Смертельные выстрелы были сделаны им из винтовки при погромах в городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает Axios.

В суде было доказано , что Риттенхаус стрелял по нападавшим на него людям, один из которых был вооружён пистолетом. После стрельбы Риттенхаус скрылся с места инцидента, но позже сдался полиции. Его адвокаты настаивали на том, что Риттенхаус действовал в пределах самообороны.

Риттенхаус приехал в Кеношу для защиты людей и медицинской помощи на фоне беспорядков. На его странице в Facebook обнаружились многочисленные посты в поддержку полиции и прополицейского движения Blue Lives Matter, которое создали в противовес антирасистскому Black Lives Matter.

Следствие предоставило суду его фотографии с огнестрельным оружием и в полицейской униформе. Выяснилось, что Риттенхаус посещал курсы подготовки при местной полиции и пожарном департаменте.

Против оправдательного приговора выступали некоторые американские активисты, настаивая на том, что такой вердикт доказывает расизм судебной системы США.

Ранее стало известно, что Белгородский областной суд вынес оправдательный приговор по делу 59-летней медсестры, обвинявшейся в убийстве своего мужа. За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.