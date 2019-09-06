Главу стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанана Кафтанджиоглу приговорили к 9 годам, 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения. Соответствующее решение вынес суд в Турции.
Оппозиционера признали виновным в пропаганде терроризма, а также в оскорблении турецкого лидера Тайипа Эрдогана в социальных сетях, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал о том, что турецкий суд освободил американского пастора Эндрю Брансона и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу. Однако при этом он признан виновным. В Турции пастора обвиняли в попытке госпереворота и в связях с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана. США называли процесс политизированным.