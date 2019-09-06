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Британский премьер-министр Борис Джонсон не поверил заявлениям учёных о том, что лох-несского чудовища (Несси) не существует. Так он прокомментировал публикацию исследования, которое свидетельствует об обратном.

Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что лох-несского чудовища не существует. Будучи ребёнком, я хотел верить в существование чудовища. И часть меня до сих...