Суд Праги счёл возможной выдачу Украине россиянина Франчетти

Горсуд Праги вынес решение, что гражданин РФ Александр Франчетти может быть выдан по запросу на Украину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Адам Вениг. Адвокат россиянина Денис Кашицын сообщил о намерении подать апелляцию и ждать решения главы Минюста страны Павла Блажека.

Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину, — сказал Вениг.

Ранее директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Москва ожидает от чешских властей скорейшего освобождения россиянина Александра Франчетти, который был задержан в аэропорту Праги по ордеру Киева. Россия надеется, что Чехия не допустит политизации этого дела в угоду Украине, а российско-чешские отношения и так переживают непростые времена.

Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма»: по информации обвинителей, он принимал активное участие в событиях «Крымской весны». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, нет ли препятствий потенциальной выдаче.