Суд по делу Кочаряна перенесли из-за разногласий судьи и команды защиты

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера, а ныне — Армена Геворкяна снова перенесли, сообщает Sputnik Армения. Отмечается, что поводом для очередного переноса послужили обострившиеся в отношения между судьёй Анной Данибекян и командой защиты Геворкяна.

Во время заседания адвокат Александр Кочубаев ушёл из зала заседаний, получив отклонение своего ходатайства. Он заявил, что не хочет принимать участие лишь формально. Суд вынес ему предупреждение. Ввиду отсутствия адвоката суд решил отложить заседание.

Заседание откладывается до 13:00 2 ноября, — сказал Данибекян.

Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова проинформировала о том, что судья отклонила ходатайство Кочубаева о её самоотводе.

Заседания по этому делу переносились и ранее по причине отсутствия Армена Геворкяна в связи с его занятостью в работе парламента. Судья Анна Данибекян назвала отсутствие подсудимого неуважением, а прокурор Петрос Петросян даже ходатайствовал о применении средств принуждения к приводу Геворкяна на заседание.

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.