https://static.news.ru/photo/c858ede6-669e-11ea-8edb-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Окружной суд Иерусалима принял решение перенести на 24 мая назначенное на 17 мая первое заседание по трём делам и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за распространения коронавируса COVID-2019.

По данным государственной радиостанции Kan REKA, соответствующее решение приняла коллегия из трёх судей во главе с Ривкой Фридман-Фельдман, которая должна вести дела политика, после того как все суды страны перешли в режим работы в «чрезвычайной ситуации».

Как писал NEWS.ru, ранее суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Нетаньяху об отсрочке начала процесса по трём делам о коррупции и злоупотреблениях, где он фигурирует в качестве обвиняемого. Первое заседание было назначено на 17 марта. Адвокаты премьера просили перенести его на 45 дней. Свою просьбу юристы объяснили тем, что до сих пор не получили все материалы расследования в полном объёме.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. В частности, по версии следствия, он предоставлял поблажки СМИ за положительное освещение деятельности его правительства. Кроме того, ему вменяется получение в качестве незаконного вознаграждения шампанского и сигар.