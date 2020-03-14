Окружной суд Иерусалима принял решение перенести на 24 мая назначенное на 17 мая первое заседание по трём делам и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за распространения коронавируса COVID-2019.
По данным государственной
Как писал NEWS.ru, ранее суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Нетаньяху об отсрочке начала процесса по трём делам о коррупции и злоупотреблениях, где он фигурирует в качестве обвиняемого. Первое заседание было назначено на 17 марта. Адвокаты премьера просили перенести его на 45 дней. Свою просьбу юристы объяснили тем, что до сих пор не получили все материалы расследования в полном объёме.
Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. В частности, по версии следствия, он предоставлял поблажки СМИ за положительное освещение деятельности его правительства. Кроме того, ему вменяется получение в качестве незаконного вознаграждения шампанского и сигар.
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