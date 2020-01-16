https://static.news.ru/photo/a58e548e-38ec-11ea-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Приговор бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну вынесут 27 февраля. Суд округа Колумбия распорядился перенести оглашение по просьбе самого Флинна.

Суд настоящим [распоряжением] переносит оглашение приговора на 11:00 (19:00 мск) 27 февраля, — приводит ТАСС решение суда.

Дело рассматривается в рамках расследования вмешательства РФ в выборы президента США. Сроки заседания переносились уже не раз. Чиновник ранее заявил, что намерен отозвать своё признание о том, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Поддержали резолюцию 228 законодателей, 193 были против, среди них оказался один представитель Демократической партии.