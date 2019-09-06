https://static.news.ru/photo/d0feeb72-d08e-11e9-acba-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высокий суд Лондона отклонил иск на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента.

Иск подала не первый раз выступающая против выхода Великобритании из Евросоюза активист Джина Миллер. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд. Заседание должно состояться 17 сентября.

Миллер у здания суда в Лондоне заявила, что будет продолжать бороться за демократию.

Ранее News.ru писал, что глава британского правительства заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.

Также сообщалось, что Джонсон принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченному на 31 октября.

Как ранее писал News.ru, младший брат британского премьер-министра Бориса Джонсона Джо ушёл в отставку с поста члена парламента.