https://static.news.ru/photo/056a1146-df3c-11e9-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте до конца октября. Предоставить аргументы в пользу права на владение артефактами должны были представители музеев Крыма и Украины.

Ожидается, что решение суда станет известно в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, сообщает ТАСС .

Сейчас мы работаем с адвокатами, нам время для подачи документов немного продлили до конца октября. Не хватает пока им доказательств, хотят ещё аргументов, их представляем и мы, и украинская сторона, — отметила Умрихина.

Ранее News.ru сообщал, что представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме отказался разглашать местонахождение так называемого скифского золота — коллекции из около двух тысяч исторических артефактов. Сотрудник учреждения Яша Ланге рассказал, что музей взял на хранение коллекцию до вынесения судебного решения по её поводу. Скифское золото привезли из Крыма на выставку в Амстердам в 2014 году ещё до референдума о вхождении полуострова в состав России.