Суд Латвии приговорил журналиста Юрия Алексеева к реальному сроку

Пардаугавский суд Риги приговорил оппозиционного русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы. На таком сроке ранее настаивала прокуратура, сообщила ТАСС его адвокат Имма Янсоне.

Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу действительно нет доказательств, — сказала она.

Алексеев был задержан полицией безопасности Латвии в ноябре 2018 года. Сообщалось, что в отношении него возбуждён уголовный процесс по двум статьям — деятельность, направленная против страны, и помощь иностранному государству в деятельности против Латвии. Причиной возбуждения дел стала публикация комментариев Алексеева, содержащих разжигание национальной розни.

В ходе обыска у него были обнаружены патроны и пистолет, а также, по данным полиции, детская порнография. Сам журналист заявил, что пистолет ему подбросили правоохранители, а материалы, которые приняты за детскую порнографию, на самом деле — фотографии его детей во время купания. Кроме того, он утверждает, что не оставлял националистических комментариев. Впоследствии журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.