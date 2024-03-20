Суд ЕС отменил санкции против белорусского завода Суд ЕС снял санкции с белорусского завода «Белшина»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Европейский суд общей юрисдикции рассмотрел и удовлетворил иск белорусского производителя шин ОАО «Белшина» об отмене наложенных санкций, следует из стенограммы заседания. В 2021 году предприятие посчитали одним из крупнейших «источников доходов режима Лукашенко».

Через год компания обратилась в суд Евросоюза с требованием снять запретительные меры и сумела доказать, что хоть и является крупнейшим производителем шин в Белоруссии, но не могла кого-либо спонсировать. Она уже несколько лет является убыточной.

В итоге суд ЕС постановил: Совет Евросоюза не смог доказать, что правительство Белоруссии действительно извлекает выгоду из доходов компании. «Белшину» также исключили из санкционного списка, составленного из-за ведения Россией специальной военной операции на Украине. Суд обязал Совет Евросоюза оплатить все судебные издержки.

Ранее сообщалось, что Индия отказывается от российских премиальных марок нефти. Ее вынуждают к этому меры западных стран, которые запрещают своим компаниям страховать и обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене продажи выше потолка в $60 за баррель.

В свою очередь Соединенные Штаты и Турция договорились о новой системе относительно санкций против России. Вашингтон будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию, прежде чем вводить рестрикции против турецких компаний, подозреваемых США в обходе ограничений.