Суд ЕС оставил в силе санкции против экс-владельца «Уралхима» Мазепина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Мазепин

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции ЕС против экс-владельца и гендиректора компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции. Решение может быть обжаловано.

Суд отклонил аргументы, выдвинутые защитой господина Мазепина. Совет ЕС предоставил необходимое обоснование своих решений [о санкциях], — говорится в документе.

Суд ЕС отметил, что предприниматель получил полный доступ к своему делу, чтобы понять обвинения и выстроить защиту. Бизнесмена включили в санкционный список ЕС 9 марта 2022 года. Спустя два дня в «Уралхиме» сообщили, что Мазепин продал контрольный пакет акций и покинул пост гендиректора компании.

Санкции ЕС также коснулись сына бизнесмена, гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина. В июле 2023 года Мазепину-младшему удалось добиться через суд ЕС частичной отмены ограничений, сохранив право въезда в Евросоюз для проведения переговоров с командами и спонсорами и получив разрешение на получение дохода от участия в гонках.

В апреле 2022 года также были заморожены активы семьи Мазепиных в Италии. Ограничения коснулись жилого комплекса на Сардинии стоимостью €105 млн, находящегося в собственности компании, связанной с Мазепиными, согласно данным итальянских властей.