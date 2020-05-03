Суд дал Болсонару ещё пять дней для предоставления результата теста

Федеральный суд третьего округа Бразилии продлил президенту страны Жаиру Болсонару срок на предоставление результатов теста на коронавирус на пять дней.
Болсонару должен будет раскрыть запрошенную информацию в четверг, 7 мая.
Лидер страны уже дважды сдавал тест на коронавирус после того, как заболевание подтверждалось у высокопоставленных сотрудников его администрации и министров из ближайшего окружения.
Как ранее писал NEWS.ru, Болсонару заявил, что он бессилен против коронавируса, который унёс жизни более чем 5 тысяч его сограждан.
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