Суд дал Болсонару ещё пять дней для предоставления результата теста

https://static.news.ru/photo/211f72c2-8cfd-11ea-b3d1-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Raul Pereira via imago-images.de/Global Look Press

Федеральный суд третьего округа Бразилии продлил президенту страны Жаиру Болсонару срок на предоставление результатов теста на коронавирус на пять дней.

Болсонару должен будет раскрыть запрошенную информацию в четверг, 7 мая.

Лидер страны уже дважды сдавал тест на коронавирус после того, как заболевание подтверждалось у высокопоставленных сотрудников его администрации и министров из ближайшего окружения.

Как ранее писал NEWS.ru, Болсонару заявил, что он бессилен против коронавируса, который унёс жизни более чем 5 тысяч его сограждан.