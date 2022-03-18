Суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram

Судья Федерального верховного суда Бразилии отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил телеканал «Глобу». Таке решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера выполнило все необходимые предписания.

Принимая во внимание факт исполнения в полной мере предписаний от 17.03.2022 и 19.03.2022, отзываю решение о полной и всеобъемлющей блокировке работы Telegram в Бразилии, — говорится в документе суда.

Ранее стало известно, что в Бразилии судья Верховного суда распорядился заблокировать мессенджер Telegram из-за его отказа от сотрудничества с властями. Поводом стало нежелание руководства платформы блокировать канал блогера Аллана душ Сантуша. Уточняется, что он находится под следствием по делу о распространении фейковых новостей. По мнению суда, Telegram «известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными властями в разных странах», этот факт послужил дополнительным аргументом в пользу блокировки платформы.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров обратился к Верховному суду Бразилии с просьбой отсрочить блокировку приложения в стране. Он принёс свои извинения властям за проблемы с коммуникацией. Он пояснил, что письмо с просьбой ограничить контент не дошло до администраторов из-за неправильного адреса электронной почты.