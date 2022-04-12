Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу на 15 суток

Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе-младшему 15 суток ареста. Как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, наказание назначено за неповиновение сотруднику полиции. РИА Новости сообщает, что это максимальная санкция за данное нарушение.
Политика задержали возле собственного дома накануне. В рапорте, который опубликовал адвокат, полицейские описали его правонарушение.
При виде сотрудников полиции [Кара-Мурза] повёл себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться, — говорится в документе.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, состоящего в Антивоенном комитете России (сайт комитета заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 31 марта). Причина задержания не уточнялась.