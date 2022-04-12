Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу на 15 суток

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Президент России Владимир Путин заявил, что не нуждается в генеральских званиях. По его мнению, погоны нужны военным, передаёт ТАСС.

Я верно служу народу, и мне военные звания не нужны. Они в первую очередь нужны военным, — заявил российский лидер. В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел...