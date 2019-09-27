Шведский суд заключил под стражу капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Хельсингборга.
По словам консула-советника генконсульства РФ в Швеции Надежды Прониной, россиянин пробудет под арестом две недели.
Она также уточнила, что капитан фактически подтвердил информацию о том, что употреблял алкоголь за несколько часов перед случившимся, передаёт
Ранее News.ru писал, что Baltic Carrier сел на мель у побережья шведского Хельсингборга из-за своего капитана. Мужчина уснул во время плавания.
Baltic Carrier шёл из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. По предварительным данным, на борту находились семь граждан РФ, они не пострадали.