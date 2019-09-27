https://static.news.ru/photo/7bcd4cb0-e11f-11e9-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Шведский суд заключил под стражу капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Хельсингборга.

По словам консула-советника генконсульства РФ в Швеции Надежды Прониной, россиянин пробудет под арестом две недели.

Она также уточнила, что капитан фактически подтвердил информацию о том, что употреблял алкоголь за несколько часов перед случившимся, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Baltic Carrier сел на мель у побережья шведского Хельсингборга из-за своего капитана. Мужчина уснул во время плавания.

Baltic Carrier шёл из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. По предварительным данным, на борту находились семь граждан РФ, они не пострадали.