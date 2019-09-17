https://static.news.ru/photo/f5351cc0-d93d-11e9-b655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimant/wikipedia.org/CC BY 3.0

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Он входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ограничительная мера наложена по уголовному делу, которое было открыто на основании заявления юриста Андрея Портнова, занимавшего во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации. Сыщики расследуют легализацию и отмывание преступных доходов и неуплату налогов. Главными фигурантами дела, по словам Портнова, являются Порошенко и украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам. С 1 по 8 января 2018 года тот якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Этот отпуск ему обошёлся в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией, писал News.ru.