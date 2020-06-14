Суд арестовал фигуранта дела о попытке дачи взятки в $6 млн на Украине

https://static.news.ru/photo/0f188fb6-ae52-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил под арест фигуранта дела о попытке дачи $6 млн взятки сотрудникам антикоррупционных органов Украины. Речь идёт о подозреваемом Андрее Киче.

Такая мера пресечения определена ему до 10 августа, также судья назначила залог в 40 358 400 гривен ($1,5 млн). Трансляция заседания велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии. По другой, вознаграждение предлагалось по делу, которое касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков.

12 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником через третьих лиц взятки руководству антикоррупционных органов Украины в особо крупном размере.

13 июня председатель НАБУ Артём Сытник и председатель САП Назар Холодницкий сообщили о задержании трёх человек, которые якобы и предлагали вознаграждение за закрытие уголовного производства. Двое из них, по словам Сытника, являются доверенными лицами Николая Злочевского. Это бывший министр экологии и президент Burisma. В компании заявили, что ни её сотрудники, ни президент не имеют никакого отношения к даче взятке.

Дело Burisma

Burisma — частная газодобывающая группа Украины. Предполагаемая коррупция там ранее стала поводом к ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа.

Сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена Хантер входил в правление газовой фирмы в то же время, когда его отец курировал вопросы Украины в Белом доме. При этом собственник Burisma Group Николай Злочевский был министром экологии Украины. Именно это ведомство выдавало лицензии на разработку газовых месторождений, большинство из которых и получала Burisma.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства. Согласно им, первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел, возбуждённых в отношении Burisma.

Депутат утверждал, что Джо Байден, манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных со Злочевским. Деркач также заявил, что Джо Байден получил $900 тысяч за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины уволила Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании Burisma.